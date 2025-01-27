В Советском районе частично ограничат водоснабжение

«Завтра, 28 января, с 09:00 до 24:00 часов в связи с проведением плановых работ на водоводе будет отключено водоснабжение в части домов Советского района. Жителей просят сделать необходимый запас воды», — сообщают в администрации Челябинска.
Под отключение попадают дома:
ул. Блюхера, 5, 7, 7А, 9, 9А, 9Б, 9 В, 11, 13, 17, 21, 31, 32, 40; ул. Доватора, 1 Г; ул. Омская, 42; ул. Профинтерна, 50; ул. Разина, 1, 1/1, 1А, 1В; ул. Сулимова, 39; ул. Тарасова, 45, 39; ул. Федорова, 1А, 1А/3, 1А/4, 1А/5, 1Д, 8, 12.
А также дома частного сектора по улицам Азовская, Волгоградская, Кировоградская, Кузнечная, Ленинградская, Лунная, Минеральный пер., Плужная, Профинтерна, Шевченко, Щукина.