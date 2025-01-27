Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к ЦИК и членам избирательных комиссий после выборов

Лукашенко поблагодарил ЦИК и членов избиркомов за достойно выполненную миссию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил ЦИК и членов избирательных комиссий на местах, сообщила 27 января БелТА.

Так, белорусский президент обратился к ЦИК и членам избирательных комиссий, впервые после выборов проводя встречу и появившись на экранах. Глава Беларуси поблагодарил ЦИК и избиркомы за проведенные в стране выборы президента.

— Я хотел бы поблагодарить нашу Центральную избирательную комиссию и особенно людей, вот этих бескорыстных людей, которые работали внизу, особенно на участках. Это они взяли на себя основной груз, — подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил, что во время электоральной кампании ЦИК и избиркомами была достойно выполнена их миссия.

— Это характеризует не только власть, но и белорусский народ, — заключил президент.

Ранее ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.

Тем временем Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента более чем убедительной.

Также президент изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.