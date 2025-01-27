Лукашенко обратился к ЦИК и членам избирательных комиссий после выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил ЦИК и членов избирательных комиссий на местах, сообщила 27 января БелТА.
Так, белорусский президент обратился к ЦИК и членам избирательных комиссий, впервые после выборов проводя встречу и появившись на экранах. Глава Беларуси поблагодарил ЦИК и избиркомы за проведенные в стране выборы президента.
— Я хотел бы поблагодарить нашу Центральную избирательную комиссию и особенно людей, вот этих бескорыстных людей, которые работали внизу, особенно на участках. Это они взяли на себя основной груз, — подчеркнул белорусский лидер.
Также Лукашенко отметил, что во время электоральной кампании ЦИК и избиркомами была достойно выполнена их миссия.
— Это характеризует не только власть, но и белорусский народ, — заключил президент.
Ранее ЦИК сообщил, что Александр Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Беларуси 26 января 2025.
Тем временем Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента более чем убедительной.
Также президент изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.