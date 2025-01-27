В Омской области открыли «Бородинскую» ледовую переправу

В Омской области начала работать девятая ледовая переправа, завершив список сезонных зимних дорог. Ледовая дорога, получившая название «Бородинская», открыта в Тевризском районе.
На переправе установлено ограничение по весу — она выдерживает автомобили массой до трёх тонн. Для безопасности проезда переправа оборудована дорожными и информационными знаками. Также на месте есть пункты обогрева и средства спасения.
Ранее сообщалось, что в Тевризском районе повышена максимально допустимая нагрузка на лёд до 10 тонн на Белоярской ледовой переправе, которая соединяет посёлок Тевриз и населённый пункт Белый Яр.