Жителям Самары компенсируют покупку пожарных извещателей

По данным властей, компенсация будет выплачивать один раз. Ее сумма составит до 3 тысяч рублей. Подать заявку для получения помощи могут многодетные семьи с детьми до 18 лет, семьи в трудной жизненной ситуации, а также опекуны, попечители, приемные родители, воспитывающие детей-сирот.