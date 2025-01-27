Жителям Самары компенсируют покупку пожарных извещателей

Жителям Самары предлагают компенсацию за покупку и установку автономных пожарных извещателей, которые могут спасти от беды. Устройства мгновенно реагируют на дым и громким сигналом предупреждают об опасности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По данным властей, компенсация будет выплачивать один раз. Ее сумма составит до 3 тысяч рублей. Подать заявку для получения помощи могут многодетные семьи с детьми до 18 лет, семьи в трудной жизненной ситуации, а также опекуны, попечители, приемные родители, воспитывающие детей-сирот.
Для получения выплаты нужно обратиться в МФЦ или районный отдел соцподдержки. Для дополнительной консультации жители Самары могут позвонить по телефону: