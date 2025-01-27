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Авиарейс Уфы-Когалым не смог совершить посадку из-за отсутствия электроэнергии на полосе

Самолет из Уфы не смог сесть в Когалыме из-за отключенной электроэнергии.
Источник: Комсомольская правда

Вчера, 26 января, у самолета, следовавшего из Уфы в Когалым, возникла проблема при посадке. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Все случилось в аэропорту города в Ханты-Мансийском автономном округе. Совершить посадку не получилось, поскольку на взлетно-посадочной полосе был отключена электроэнергия. В связи с этим экипаж воздушного судна принял решение пойти на второй круг.

Напомним, недавно в аэропорту Уфы экстренно сел самолет, причиной стал больной пассажир. ЧП произошло на борту судна Астана-Москва. О больном пассажире сообщил экипаж самолета B-738.

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