Авиарейс Уфы-Когалым не смог совершить посадку из-за отсутствия электроэнергии на полосе

Вчера, 26 января, у самолета, следовавшего из Уфы в Когалым, возникла проблема при посадке. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Все случилось в аэропорту города в Ханты-Мансийском автономном округе. Совершить посадку не получилось, поскольку на взлетно-посадочной полосе был отключена электроэнергия. В связи с этим экипаж воздушного судна принял решение пойти на второй круг.
Напомним, недавно в аэропорту Уфы экстренно сел самолет, причиной стал больной пассажир. ЧП произошло на борту судна Астана-Москва. О больном пассажире сообщил экипаж самолета B-738.
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