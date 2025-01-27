«Лучи Победы» озарят небо над Петербургом в честь полного снятия блокады

Сегодня, 27 января, в честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады небо над Петербургом озарят «Лучи Победы». Один из символом обороны появится над городом в 17:10, то есть в то время, как в городе зажгут уличное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Два скрещенных луча в ночном небе — один из символов героической обороны Ленинграда. Памятная акция напомнит о подвиге защитников города и несокрушимой воле ленинградцев, — отметил губернатор Александр Беглов.
К слову, «Лучи Победы» озаряют небо над Северной столицей ежегодно. Их зажигают в День прорыва блокады Ленинграда, День полного освобождения его от фашистской блокады, День Победы, а также в День окончания Ленинградской битвы.
Напомним, прожекторы использовались в оборонительных целях для отражения налетов авиации захватчиков. Такие лучи позволяли создавать световое «поле» глубиной до 20−30 километров для работы истребителей и артиллерии.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что сегодня память погибших в годы блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище. Там цветы и венки возложили не только петербуржцы, но и Валентина Матвиенко и депутат Госдумы Николай Валуев.