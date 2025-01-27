«Лучи Победы» озарят небо над Петербургом в честь полного снятия блокады

Сегодня, 27 января, в честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады небо над Петербургом озарят «Лучи Победы». Один из символом обороны появится над городом в 17:10, то есть в то время, как в городе зажгут уличное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.