Пункт пропуска «Тажен» (Казахстан) — «Довут ота» (Узбекистан) будет закрыт на модернизацию

Причины и цели ограничений
Данные ограничения вводятся казахстанской стороной в целях обеспечения безопасности физических лиц и транспортных средств. На пункте пропуска будут проводиться ремонтные и модернизационные работы, направленные на улучшение инфраструктуры и пропускной способности.
На период временного ограничения лицам и транспортным средствам, следующим через пункт пропуска «Тажен — Довут ота», предлагается использовать альтернативные маршруты, в том числе через следующие пункты пропуска:
- «Яллама».
- «Зангиота» (пограничный пост Навои).
- «Ок олтин».
- «Малик».
Для физических лиц, которые планировали пересечь границу, будет организовано движение пассажирских поездов через железнодорожный пункт пропуска «Каракалпакстан».
Ограничения не затронут грузовые автомобили с массой более 3,5 тонны, их движение через пункт пропуска «Тажен — Довут ота» продолжится в обычном режиме.