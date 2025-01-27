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Пункт пропуска «Тажен» (Казахстан) — «Довут ота» (Узбекистан) будет закрыт на модернизацию

Vaib.uz (Узбекистан. 27 января). С 1 февраля 2025 года на три месяца временно приостанавливается движение физических лиц, легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска «Тажен» (Казахстан) — «Довут ота» (Узбекистан).

Причины и цели ограничений

Данные ограничения вводятся казахстанской стороной в целях обеспечения безопасности физических лиц и транспортных средств. На пункте пропуска будут проводиться ремонтные и модернизационные работы, направленные на улучшение инфраструктуры и пропускной способности.

На период временного ограничения лицам и транспортным средствам, следующим через пункт пропуска «Тажен — Довут ота», предлагается использовать альтернативные маршруты, в том числе через следующие пункты пропуска:

  • «Яллама».
  • «Зангиота» (пограничный пост Навои).
  • «Ок олтин».
  • «Малик».

Для физических лиц, которые планировали пересечь границу, будет организовано движение пассажирских поездов через железнодорожный пункт пропуска «Каракалпакстан».

Ограничения не затронут грузовые автомобили с массой более 3,5 тонны, их движение через пункт пропуска «Тажен — Довут ота» продолжится в обычном режиме.