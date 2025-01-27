Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде торжественно открыли изолятор временного содержания

Объект появился на проспекте Победы.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

Торжественное открытие нового здания изолятора временного содержания состоялось в Калининграде на проспекте Победы. Как отметили в пресс-службе областного УМВД, это современное, отвечающее всем нормам и стандартам помещение с видеонаблюдением, системой пожаротушения.

Изолятор рассчитан на содержание 60 человек, что заметно больше, чем в ранее занимаемых помещениях. Присутствующие на церемонии полицейские и представители власти осмотрели территорию, камеры для содержания заключенных, медицинский изолятор, комнаты для свиданий, помещения для проведения следственных действий.

На территории есть даже вольеры для служебных собак и тренировочная площадка.

Член Общественного совета при ведомстве Юрий Скалин изолятор назвал образцовым, а его открытие — эпохальным событием в жизни регионального УМВД и всей системы обеспечения общественного порядка в Калининградской области.