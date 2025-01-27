В Калининграде торжественно открыли изолятор временного содержания

Изолятор рассчитан на содержание 60 человек, что заметно больше, чем в ранее занимаемых помещениях. Присутствующие на церемонии полицейские и представители власти осмотрели территорию, камеры для содержания заключенных, медицинский изолятор, комнаты для свиданий, помещения для проведения следственных действий.