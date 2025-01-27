Лагерь смерти Освенцим был освобожден Красной армией 80 лет назад

«Они не приветствовали нас, не улыбались; они казались подавленными не только состраданием, но и смущенной сдержанностью, которая запечатала их уста и приковала их глаза к мрачной сцене. Это был тот стыд, который мы так хорошо знали, стыд, который топил нас после отбора [заключенных на умерщвление], и каждый раз, когда нам приходилось просто наблюдать или подчиняться. Стыд, которого не знали немцы, который справедливый человек испытывает по отношению к преступлению другого человека; чувство вины за то, что такое преступление существует, что оно было введено безвозвратно в наш мир».