Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал проект нейрокладбища в Ростове

— Видел, что такие вещи происходят в Соединенных Штатах. Там есть различные услуги, связанные с цифровым профилем покойного. Это не наша традиция. У любого усопшего человека сохраняется право на достоинство и память. Так искаженно относиться к личности погибшего нельзя, — пояснил Виталий Милонов.