Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал проект нейрокладбища в Ростове

Идею IT-разработчика из Ростовской области о создании первого в России нейрокладбища раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. В интервью News.ru парламентарий заявил, что речь идет о «бесчеловечной инициативе, нарушающей базовые права».
— Видел, что такие вещи происходят в Соединенных Штатах. Там есть различные услуги, связанные с цифровым профилем покойного. Это не наша традиция. У любого усопшего человека сохраняется право на достоинство и память. Так искаженно относиться к личности погибшего нельзя, — пояснил Виталий Милонов.
Представитель Госдумы также выступил против некоторых продюсеров, использующих нейромодели артистов и снимающих с ними фильмы.
— Получается, мы лишаем личность свободы выбора, используя образ направо и налево, — отметил Виталий Милонов.
Ранее создатель нейрокладбища Михаил Марцинюк рассказал, что планирует запустить бот, в котором можно будет переписываться с умершими и получать от них видеосообщения. Сейчас идея реализована в виде голограммы с изображением усопшего.