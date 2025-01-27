Калининградская таможня: грузооборот увеличился на 12%

Владимир Зябко в свою очередь заявил, что таможенные органы содействуют развитию Калининградской области и её экономики, тем более, что зафиксированные таможней показатели товарооборота за 2024 год подтверждают устойчивость экономики.
Грузооборот увеличился на 12%, товарооборот — на 0,5%. В федеральный бюджет перечислено 28,5 миллиарда рублей — на 4 миллиарда больше, чем годом ранее. Также на встрече обсуждались сложности, с которыми сталкиваются калининградские предприниматели при вывозе продукции из региона.
«Регион у нас особый, и вопросы обеспечения его безопасности находятся в безусловном приоритете. Будем работать плечом к плечу», — отметил Беспрозванных.