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Калининградская таможня: грузооборот увеличился на 12%

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных встретился с начальником областной таможни Владимиром Зябко: Беспрозванных отметил плодотворное взаимодействие калининградской таможни с правительством области.

Источник: Бизнес-Калининград

Владимир Зябко в свою очередь заявил, что таможенные органы содействуют развитию Калининградской области и её экономики, тем более, что зафиксированные таможней показатели товарооборота за 2024 год подтверждают устойчивость экономики.

Грузооборот увеличился на 12%, товарооборот — на 0,5%. В федеральный бюджет перечислено 28,5 миллиарда рублей — на 4 миллиарда больше, чем годом ранее. Также на встрече обсуждались сложности, с которыми сталкиваются калининградские предприниматели при вывозе продукции из региона.

«Регион у нас особый, и вопросы обеспечения его безопасности находятся в безусловном приоритете. Будем работать плечом к плечу», — отметил Беспрозванных.

таможня