В Омске растет число закрытых на карантин классов и групп

Причина объявления карантина — заболеваемость детей ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор, эпидемический сезон, характерный для этого времени года, пока продолжается. За период с 13 по 19 января показатель заболеваемости ОРВИ в Омской области составил 43,7 случаев на 10 000 человек. Преобладают, в основном, вирусы гриппа, Covid-19 и другие. Более свежих данных пока нет.