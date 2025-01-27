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В Омске растет число закрытых на карантин классов и групп

Карантин объявлен в связи с заболеваемостью детей ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Омске растет число закрытых на карантин школьных классов и групп в детских садах. По данным городского департамента образования, карантинные мероприятия введены в отношении 20 классов в 16 омских школах и 32 групп в 26 детских садах. Полностью на карантин учреждения образования пока не закрываются.

Причина объявления карантина — заболеваемость детей ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор, эпидемический сезон, характерный для этого времени года, пока продолжается. За период с 13 по 19 января показатель заболеваемости ОРВИ в Омской области составил 43,7 случаев на 10 000 человек. Преобладают, в основном, вирусы гриппа, Covid-19 и другие. Более свежих данных пока нет.

Отметим, что по сравнению с январем прошлого года сейчас заболеваемость ОРВИ все же гораздо ниже. Тогда на карантин было закрыто почти 300 классов.