В Омске растет число закрытых на карантин классов и групп

В Омске растет число закрытых на карантин школьных классов и групп в детских садах. По данным городского департамента образования, карантинные мероприятия введены в отношении 20 классов в 16 омских школах и 32 групп в 26 детских садах. Полностью на карантин учреждения образования пока не закрываются.
Причина объявления карантина — заболеваемость детей ОРВИ. Как сообщает Роспотребнадзор, эпидемический сезон, характерный для этого времени года, пока продолжается. За период с 13 по 19 января показатель заболеваемости ОРВИ в Омской области составил 43,7 случаев на 10 000 человек. Преобладают, в основном, вирусы гриппа, Covid-19 и другие. Более свежих данных пока нет.
Отметим, что по сравнению с январем прошлого года сейчас заболеваемость ОРВИ все же гораздо ниже. Тогда на карантин было закрыто почти 300 классов.