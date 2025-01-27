В Воронеже скончалась сотрудница ВГУ Ирина Пастухова

Сначала Ирина Сергеевна работала в ЛВС вычислительного центра ВГУ, а с 1999 года на факультете ПММ. Работая лаборантом, она отвечала за подготовку оборудования и создание комфортных условий для обучения. Также долгие годы Ирина Сергеевна была лицом приемной комиссии факультета.