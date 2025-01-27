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В Воронеже скончалась сотрудница ВГУ Ирина Пастухова

Женщина 46 лет проработала на благо вуза.

Источник: Воронежский государственный университет

В Воронеже 25 января скончалась сотрудница факультета прикладной математики, информатики и механики Воронежского государственного университета Ирина Сергеевна Пастухова. Она проработала на благо университета 46 лет, занимаясь обеспечением практической работы студентов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в понедельник, 27 января.

Сначала Ирина Сергеевна работала в ЛВС вычислительного центра ВГУ, а с 1999 года на факультете ПММ. Работая лаборантом, она отвечала за подготовку оборудования и создание комфортных условий для обучения. Также долгие годы Ирина Сергеевна была лицом приемной комиссии факультета.

«Студенты и преподаватели ценили ее за профессионализм, отзывчивость и готовность делиться опытом. Коллектив факультета прикладной математики, информатики и механики Воронежского государственного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Ирины Сергеевны. Светлая память об Ирине Сергеевне — незаменимом помощнике и доброжелательном человеке — навсегда останется в наших сердцах», — написали в пресс-службе университета.