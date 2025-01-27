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Трамваи блокадных лет проехали по Петербургу Рейсом Памяти

В День снятия блокады Ленинграда о блокадных днях горожанам напоминают и трамваи. Исторический транспорт проехал по центру города 27 января.

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Рейс Памяти проехал от Василеостровского трамвайного парка до площади Тургенева. По петербургским улицам прокатились вагоны модели МС-4 и грузовой вагон ГМУ из коллекции музея «Горэлектротранса» — подлинные трамваи блокадных лет. Атмосферу внутри задавали реконструкторы в гражданской и военной форме тех лет.

Кроме того, по случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады у памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек сегодня весь день работает уличная экспозиция и звучат блокадные стихотворения, специально записанные петербургскими школьниками.

Трамвайное движение в блокадном Ленинграде героическими усилиями трамвайщиков было восстановлено к 15 апреля 1942 года. Пассажирское движение осуществлялось до Нарвских ворот, дальше функционировала только подвозная трамвайная линия для фронтового трамвая, который обеспечивал нужды фронта.