Трамваи блокадных лет проехали по Петербургу Рейсом Памяти

Рейс Памяти проехал от Василеостровского трамвайного парка до площади Тургенева. По петербургским улицам прокатились вагоны модели МС-4 и грузовой вагон ГМУ из коллекции музея «Горэлектротранса» — подлинные трамваи блокадных лет. Атмосферу внутри задавали реконструкторы в гражданской и военной форме тех лет.