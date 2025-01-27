Операция по поиску мигрантов-нелегалов стартует в Челябинской области

По инициативе Сергея Космачева, руководителя ГУ МВД по Челябинской области, в регионе стартует операция «Нелегальный мигрант». Сообщается, что полицейские займутся поиском и ликвидацией нелегальных маршрутов миграции иностранцев в Россию и проведут проверки мест проживания и работы мигрантов. Также правоохранители продолжат работу по пресечению деятельности ОПГ и привлечению их участников и лидеров к ответственности.