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Операция по поиску мигрантов-нелегалов стартует в Челябинской области

Полиция Южного Урала усиливает контроль за деятельностью иностранцев.

Источник: РИА "Новости"

По инициативе Сергея Космачева, руководителя ГУ МВД по Челябинской области, в регионе стартует операция «Нелегальный мигрант». Сообщается, что полицейские займутся поиском и ликвидацией нелегальных маршрутов миграции иностранцев в Россию и проведут проверки мест проживания и работы мигрантов. Также правоохранители продолжат работу по пресечению деятельности ОПГ и привлечению их участников и лидеров к ответственности.

С начала года (меньше чем за месяц) 71 иностранец был выслан с Южного Урала за границу. Из них 49 мигрантов выдворили из России силой. Трое депортированных успели отсидеть за совершение тяжких преступлений.

За январь 2025 года в регионе зафиксировано 36 преступлений и больше 400 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. 125 иностранным гражданам запретили въезд на территорию нашего государства.