В Волгограде ученые доказали, что стрессы доводят до депрессии

После этого учёные оценили поведение животных с помощью стандартных тестов, проверяющих их способности ориентироваться в лабиринте и запоминать его повороты. Результаты показали, что крысы, подвергшиеся стрессу, справлялись с задачей хуже, чем те, кто не испытывал стресса. Стрессированные грызуны тратили больше времени на выполнение задания, а также демонстрировали более пассивное и тревожное поведение.