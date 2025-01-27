В Волгограде ученые доказали, что стрессы доводят до депрессии

Учёные Волгоградского государственного медицинского университета провели исследование, доказав, что регулярные стрессы могут привести к депрессии.
Эксперимент, проведённый на лабораторных крысах, показал, что даже небольшой стресс может вызвать заметные изменения в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память, обучение и эмоциональное восприятие. Повторяющиеся стрессы, как выяснили специалисты, нарушают работу нейронов в этой части мозга, что может стать одной из причин развития депрессивных состояний.
Стресс является неотъемлемой частью нашей жизни, и его влияние на здоровье — особенно психическое — не стоит недооценивать. Множество исследований подтверждают, что длительный стресс может быть фактором, способствующим возникновению депрессии, одного из самых распространённых психических заболеваний. Однако, как показывают последние данные, даже незначительное, но регулярное воздействие стресса может нарушить функционирование центральной нервной системы, что, в свою очередь, способствует развитию депрессии.
Важнейшую роль в восприятии стресса играет гиппокамп. Эта часть мозга влияет на память, эмоциональные реакции и обучаемость. Гиппокамп помогает либо запомнить стрессовый фактор, усиливая реакцию организма на него, либо быстро избавить его от воздействия стресса.
Для проверки влияния регулярных стрессовых воздействий на организм, учёные ВолГМУ провели эксперимент с лабораторными крысами. В течение недели на животных воздействовали мягкий стресс — с помощью шума, вибраций и пульсирующего света. При этом стрессовые условия не превышали 30 минут в день.
После этого учёные оценили поведение животных с помощью стандартных тестов, проверяющих их способности ориентироваться в лабиринте и запоминать его повороты. Результаты показали, что крысы, подвергшиеся стрессу, справлялись с задачей хуже, чем те, кто не испытывал стресса. Стрессированные грызуны тратили больше времени на выполнение задания, а также демонстрировали более пассивное и тревожное поведение.