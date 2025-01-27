Митинг в память об освобождении Ленинграда от блокады состоялся в Иркутске

В Иркутске прошел памятный митинг, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он состоялся на площади у мемориала «Вечный огонь». Всего на территории областного центре проживает 23 жителя блокадного Ленинграда, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Участие в мероприятии приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель городской Думы Евгений Стекачев, председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Лавыгин, участник специальной военной операции Денис Степанов, представители общественных организаций, ветераны, студенты, курсанты и кадеты.
В этом году исполнился 81 год со Дня освобождения блокадного Ленинграда. 872 дня. Больше ста тысяч авиабомб и 150 тысяч снарядов, сброшенных на город фашистами. Почти миллион погибших. 125 граммов хлеба в сутки. Эти цифры запечатлены в истории навсегда. Невозможно себе представить, что пришлось пережить людям в то время. К счастью, у нас с вами еще есть возможность пообщаться со свидетелями тех событий. В Иркутске сегодня проживают 23 жителя блокадного Ленинграда. История каждого из них — это боль и нечеловеческое страдание. Но вместе с тем — гордость за наш народ, что выстояли и не сломались.
Почетным гостем мероприятия выступила Валентина Иванова Заведеева, жительница блокадного Ленинграда. Она поделилась своими воспоминаниями с собравшимися. Первые годы своей жизни Валентина провела с родителями на 10-й линии Васильевского острова. Она рассказала о том, как оказалась под бомбёжкой на железнодорожном вокзале, когда люди готовились к эвакуации. Следующая часть её воспоминаний была о времени, проведенном в госпитале. Затем блокадница оказалась в детском доме, но, к сожалению, не припоминает, как именно туда попала.
«Жили бедно, всегда было холодно и голодно. Мы спали одетыми — боялись ночных налетов. Часто по ночам нас поднимали и вели в бомбоубежище. Однажды не успели увести туда, и мы разместились в наземном укрытии. Помню, мы сидели на ступеньках, а снаружи слышался страшный грохот. В какой-то момент дверь сильно ударило взрывом. Я видела, как кругом все пылало огнем. Картины этой ночи остались у меня в памяти навсегда», — рассказала Валентина Ивановна.
Помнила она и новогоднюю елку, которую, несмотря на войну, все равно наряжали для детей. Ей было всего 4 года, когда ее по «Дороге жизни» эвакуировали в Ярославскую область. Позже по комсомольской путевке она попала в Иркутск.
«Ежегодно 27 января в России отмечается День воинской славы — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Я хочу выразить самое глубокое уважение и признательность нашим ветеранам-блокадникам — людям, которые подарили Ленинграду второе рождение и приблизили Победу в Великой Отечественной войне. Сколько не сменилось бы поколений, история блокады, история подвига защитников, жителей Ленинграда будет оставаться историей, которую невозможно забыть, исказить, ведь она не только в книгах, документах и музейных экспозициях, она — в наших сердцах», — сказал Игорь Кобзев.
Александр Ведерников отметил, что сегодняшний день — это день триумфа и скорби. Триумфа, потому что в этот день 81 год назад пали давящие цепи фашизма вокруг Ленинграда. День скорби, потому что за всю историю человечества это была самая ужасная городская осада по количеству жертв. «Бомбардировки и стрельба, голод и холод принесли смерти близких и родных в каждый дом. День гордости — Ленинград сражался, выстоял, не сдался и победил. Город на Неве был освобожден. Наш митинг — это слова благодарности мужественным защитникам Ленинграда и напоминание всем, что никакими санкциями и блокадами нас не одолеть», — сказал Александр Ведерников.
Митинг организован министерством по молодежной политике Иркутской области при содействии администрации Иркутска, волонтерского корпуса «Волонтеры Победы» и «Молодая Гвардия Единой России».