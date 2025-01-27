Митинг в память об освобождении Ленинграда от блокады состоялся в Иркутске

В этом году исполнился 81 год со Дня освобождения блокадного Ленинграда. 872 дня. Больше ста тысяч авиабомб и 150 тысяч снарядов, сброшенных на город фашистами. Почти миллион погибших. 125 граммов хлеба в сутки. Эти цифры запечатлены в истории навсегда. Невозможно себе представить, что пришлось пережить людям в то время. К счастью, у нас с вами еще есть возможность пообщаться со свидетелями тех событий. В Иркутске сегодня проживают 23 жителя блокадного Ленинграда. История каждого из них — это боль и нечеловеческое страдание. Но вместе с тем — гордость за наш народ, что выстояли и не сломались.