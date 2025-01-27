В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута

«То, что мы сейчас у коллег запросили (реагенты для очистки камней — ред.), пока что не дает таких результатов, которые мы бы ожидали, чтобы купить какую-то партию целенаправленно. Пока пробуем, обязательно подберем лучший вариант», — уточнила она.