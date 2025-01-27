«Смоленская», «Щомыслица», «Красный Бор» и продление до Шабанов«. “Минскметропроект” сказал о планах продления синей и красной линий метро

Продление метро по обоим концам синей и красной веток значилось, говорят в материале, в генеральном плане развития метрополитена Минска. Георгий Протасов напомнил о намерениях возвести на первой — Московской — линии станцию «Смоленскую» за «Уручьем», а «Щомыслицу» — за «Малиновкой». Вторая же — Автозаводская — могла прирасти станцией «Красный Бор» после «Каменной Горки» и уйти в сторону Шабанов за «Автозаводской». В свое время все эти станции помечали как перспективные на схеме метро в вагонах и на станциях.