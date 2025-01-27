«Смоленская», «Щомыслица», «Красный Бор» и продление до Шабанов«. “Минскметропроект” сказал о планах продления синей и красной линий метро

Главный инженер предприятия «Минскметропроект» Георгий Протасов рассказал о планах развития столичного подземного транспорта в интервью агентству «Минск-Новости». В частности, была затронута тема продления синей и красной линий метро.
Продление метро по обоим концам синей и красной веток значилось, говорят в материале, в генеральном плане развития метрополитена Минска. Георгий Протасов напомнил о намерениях возвести на первой — Московской — линии станцию «Смоленскую» за «Уручьем», а «Щомыслицу» — за «Малиновкой». Вторая же — Автозаводская — могла прирасти станцией «Красный Бор» после «Каменной Горки» и уйти в сторону Шабанов за «Автозаводской». В свое время все эти станции помечали как перспективные на схеме метро в вагонах и на станциях.
— Однако такую работу пока не ведут. Метро развивается в соответствии с текущей градостроительной ситуацией и потребностями жителей, — подчеркнул Протасов. — Подземка — высокоскоростной транспорт, который не должен ездить в «чистом поле». Поэтому городские власти принимают решение о возведении новых станций в местах с высокой пассажирской нагрузкой.
Другой вариант, по словам главного инженера «Минскметропроекта», застройка жилья параллельно с проектированием метро.
— Когда мы планировали «Грушевку», там располагались частный сектор и двухэтажные бараки, а сейчас это современный квартал столицы со всей необходимой инфраструктурой, — сказал Георгий Протасов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко изменил условия предоставления арендного жилья в Беларуси.
Также рассказываем, что умер начинавший актер и режиссер Игорь Янковский — сын знаменитых артистов Ростислава Янковского и племянник Олега Янковского.