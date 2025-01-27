Омичи активно скупают недвижимость на юге России

В Управлении Росреестра по Омской области подвели итоги работы за четвертый квартал прошлого года. В частности подсчитано количество зарегистрированных междугородних сделок с недвижимостью.
С октябрь по декабрь 2024 года омичи подали 425 заявлений о дистанционной регистрации прав на недвижимость в других регионах. Это на 8% больше, чем за третий квартал прошлого года.
В основном, омичей привлекают теплые края — по регистрации сделок с недвижимостью в Краснодарском крае подано 71 заявление, это 17% от общего количества. В целом на Южный федеральный округ приходится 90 заявлений, кроме Красноярского края, омичей привлекает также Крым и Севастополь.
Второй место в рейтинге заняла соседняя Новосибирская область. Третье — Санкт-Петербург и Ленинградская область (57 заявлений). Четвертое — Москва и Московская область (55 заявлений).
Ранее мы писали, где покупали квартиры омичи в четвертом квартале 2023 года.