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Милиция сказала о сроке 30 дней для владельцев брошенных авто в Беларуси

Белорусских водителей предупредили об ответственности за брошенные машины.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители напомнили, что происходит с брошенными машинами в Беларуси, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, в милиции рассказали, что белорусы зачастую жалуются на оставленные водителями неисправные авто во дворах. Такие машины занимают парковочные места, из-за неисправностей могут загрязнять территорию горюче-смазочными материалами, рискуют стать источниками возгорания при замыкании проводки.

Оставляют «подснежники» также в гаражных кооперативах, частном жилом секторе, вблизи предприятий и организаций. И довольно часто такие авто привлекают злоумышленников, с них снимают отдельные части, повреждают элементы кузова.

Если милиция видит брошенное авто, то находит собственника, предлагая ему в течение 30 дней переместить авто на охраняемую стоянку или привести в надлежащее состояние. Если эти требования игнорируются, то брошенную машину вывозят на штрафстоянку. Тогда у ее хозяина есть три месяца, чтобы подать в администрацию района требование о возврате транспортного средства. Но еще его обязуют возместить затраты по перемещению и хранению автомобиля.

В случаях, когда владелец требование не направляет, это признают за отказ на право собственности, авто признают бесхозным и отправляют на утилизацию.

Ранее милиция предупредила белорусов о штрафе до 600 рублей за выгул собак у дома.

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