Милиция сказала о сроке 30 дней для владельцев брошенных авто в Беларуси

Если милиция видит брошенное авто, то находит собственника, предлагая ему в течение 30 дней переместить авто на охраняемую стоянку или привести в надлежащее состояние. Если эти требования игнорируются, то брошенную машину вывозят на штрафстоянку. Тогда у ее хозяина есть три месяца, чтобы подать в администрацию района требование о возврате транспортного средства. Но еще его обязуют возместить затраты по перемещению и хранению автомобиля.