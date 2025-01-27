Милиция сказала о сроке 30 дней для владельцев брошенных авто в Беларуси

Правоохранители напомнили, что происходит с брошенными машинами в Беларуси, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, в милиции рассказали, что белорусы зачастую жалуются на оставленные водителями неисправные авто во дворах. Такие машины занимают парковочные места, из-за неисправностей могут загрязнять территорию горюче-смазочными материалами, рискуют стать источниками возгорания при замыкании проводки.
Оставляют «подснежники» также в гаражных кооперативах, частном жилом секторе, вблизи предприятий и организаций. И довольно часто такие авто привлекают злоумышленников, с них снимают отдельные части, повреждают элементы кузова.
Если милиция видит брошенное авто, то находит собственника, предлагая ему в течение 30 дней переместить авто на охраняемую стоянку или привести в надлежащее состояние. Если эти требования игнорируются, то брошенную машину вывозят на штрафстоянку. Тогда у ее хозяина есть три месяца, чтобы подать в администрацию района требование о возврате транспортного средства. Но еще его обязуют возместить затраты по перемещению и хранению автомобиля.
В случаях, когда владелец требование не направляет, это признают за отказ на право собственности, авто признают бесхозным и отправляют на утилизацию.
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