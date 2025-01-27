Книга о вкладе горьковчан в спасении блокадного Ленинграда вышла в свет

По словам главы региона, в основу книги вошли истории из экспозиции проекта «Я говорю с тобой из Ленинграда» и воспоминания 31 героя, которые пережили блокаду и эвакуацию. В издание, в том числе, включены рассказы тех, кто ехал в эвакуацию в одном вагоне с Таней Савичевой. Глеб Никитин отметил, что экземпляры этой книги будут направлены во все центральные и модельные библиотеки Нижегородской области, а также в библиотеки и музеи населенных пунктов, где размещались тогда детские дома для эвакуированных. Кроме того, на сайте областной Ленинской библиотеки книга будет доступна в электронном виде.