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Книга о вкладе горьковчан в спасении блокадного Ленинграда вышла в свет

В день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда в Нижегородской области выпущена книга о вкладе Горьковской области в спасение осажденного города.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина

Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в основу книги вошли истории из экспозиции проекта «Я говорю с тобой из Ленинграда» и воспоминания 31 героя, которые пережили блокаду и эвакуацию. В издание, в том числе, включены рассказы тех, кто ехал в эвакуацию в одном вагоне с Таней Савичевой. Глеб Никитин отметил, что экземпляры этой книги будут направлены во все центральные и модельные библиотеки Нижегородской области, а также в библиотеки и музеи населенных пунктов, где размещались тогда детские дома для эвакуированных. Кроме того, на сайте областной Ленинской библиотеки книга будет доступна в электронном виде.

«История блокады Ленинграда — наша общая, и сохранение памяти об этом — святая обязанность каждого», — резюмировал Глеб Никитин.

литература