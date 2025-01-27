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Уровень бронирования в Крыму вырос в 1,5−2 раза

Ожидается, что турсезон в 2025 году в Крыму состоится на хорошем уровне.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю спрос на бронирование средств размещения в Крыму увеличился примерно в 1,5−2 раза, сообщил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.

Несмотря на загрязнение окружающей среды нефтепродуктами в результате аварии танкеров в Керченском проливе, уровень бронирования в Крыму, по словам Константинова, вырос. Если не произойдет новых серьезных выбросов, туристический сезон 2025 года в Крыму обещает быть успешным.

«На сегодняшний день береговая линия у нас чистая, все крупные загрязнения были оперативно убраны. За последние три недели крупных выбросов на пляжах не зафиксировано», — отметил Константинов.

туризм и отдых