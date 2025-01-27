Уровень бронирования в Крыму вырос в 1,5−2 раза

Несмотря на загрязнение окружающей среды нефтепродуктами в результате аварии танкеров в Керченском проливе, уровень бронирования в Крыму, по словам Константинова, вырос. Если не произойдет новых серьезных выбросов, туристический сезон 2025 года в Крыму обещает быть успешным.