Уровень бронирования в Крыму вырос в 1,5−2 раза

За прошедшую неделю спрос на бронирование средств размещения в Крыму увеличился примерно в 1,5−2 раза, сообщил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.
Несмотря на загрязнение окружающей среды нефтепродуктами в результате аварии танкеров в Керченском проливе, уровень бронирования в Крыму, по словам Константинова, вырос. Если не произойдет новых серьезных выбросов, туристический сезон 2025 года в Крыму обещает быть успешным.
«На сегодняшний день береговая линия у нас чистая, все крупные загрязнения были оперативно убраны. За последние три недели крупных выбросов на пляжах не зафиксировано», — отметил Константинов.