Партию санкционных сыров и мяса уничтожили в Ростове-на-Дону

На западном рынке Ростова-на-Дону изъяли 24,7 кг санкционных сыров и мяса. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
— Запрещенная к ввозу продукция была произведена в Голландии, Германии, Испании и Англии. Весь товар уничтожили в соответствии с постановлением правительства, — рассказали в надзорном ведомстве.
Известно, что нарушение выявили во время совместной проверки Россельхознадзора провели, Ростовской транспортной прокуратуры и Южного таможенного управления.
Добавим, ранее в Ростовской области нашли 35 тонн гороха, опасного из-за токсического гепатита.