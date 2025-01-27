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Партию санкционных сыров и мяса уничтожили в Ростове-на-Дону

Больше 24 кг запрещенных сыров и мяса нашли на рынке в Ростове, продукты уничтожили.

Источник: Комсомольская правда

На западном рынке Ростова-на-Дону изъяли 24,7 кг санкционных сыров и мяса. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

— Запрещенная к ввозу продукция была произведена в Голландии, Германии, Испании и Англии. Весь товар уничтожили в соответствии с постановлением правительства, — рассказали в надзорном ведомстве.

Известно, что нарушение выявили во время совместной проверки Россельхознадзора провели, Ростовской транспортной прокуратуры и Южного таможенного управления.

Добавим, ранее в Ростовской области нашли 35 тонн гороха, опасного из-за токсического гепатита.