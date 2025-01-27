Пьяному воронежцу без прав выписали 12 суток ареста

Накануне, 26 января, неравнодушный житель нашего региона сообщил в дежурную часть полиции Таловского района, что рядом с одной из автозаправочных станций нетрезвый водитель управляет «ВАЗом-2114». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
На 54 километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка» разыскиваемый автомобиль остановил экипаж ДПС. Чтобы избежать ответственности, водитель с признаками алкогольного опьянения во время остановки перелез на заднее сиденье и заверил сотрудников ГАИ, что машиной он не управлял.
Впрочем, обман легко раскрылся. Движение «Жигулей» зафиксировали камерами патрульного автомобиля, а спящий на переднем пассажирском сидении товарищ физически не мог сидеть за рулем. Нарушителем оказался 21-летний житель Бутурлиновки. Результат алкотектора превысил допустимую норму в семь раз. После проверки по базам данных выяснилось, что автомобилист он никогда не получал права. В итоге автолюбителя наказали арестом на 12 суток.
Всего с 20 по 26 января на воронежских дорогах зафиксировали 104 нетрезвых водителя. Десять из них повторно сели за руль пьяными.