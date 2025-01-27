Пьяному воронежцу без прав выписали 12 суток ареста

Впрочем, обман легко раскрылся. Движение «Жигулей» зафиксировали камерами патрульного автомобиля, а спящий на переднем пассажирском сидении товарищ физически не мог сидеть за рулем. Нарушителем оказался 21-летний житель Бутурлиновки. Результат алкотектора превысил допустимую норму в семь раз. После проверки по базам данных выяснилось, что автомобилист он никогда не получал права. В итоге автолюбителя наказали арестом на 12 суток.