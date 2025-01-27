67 жителей блокадного Ленинграда живут в Иркутской области

В Иркутской области в 2025 живет 67 человек, которые прошли блокаду Ленинграда. Как стало известно КП-Иркутск, 27 января, в День полного освобождения от фашистской блокады, сибиряков поздравили с памятной датой.
27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Напомним, в России те, кто пережил страшные 872 дня, получают социальную поддержку, в том числе и люди, живувущие на территории Приангарья. Также с 2023 года блокадники получают ежегодную выплату к 9 мая в размере 10 тысяч рублей.
Помимо этого в регионе действуют социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические и социально-правовые услуги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следственный комитет начал проверку по факту плохого самочувствия школьников из Усольского района. Напомним, сначала одна из учениц упала в обморок, после чего и другие ребята почувствовали недомогание.