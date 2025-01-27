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На левом берегу Новосибирска откроется первый круглосуточный детский травмпункт

Об этом сообщил глава областного минздрава Заблоцкий.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Детский травмпункт в левобережье Новосибирска впервые в истории медучреждения будет работать круглосуточно. Об этом на оперативном совещании областного правительства сообщил глава минздрава НСО Ростислав Заблоцкий.

«Новый детский травмпункт на левом берегу города начнет работать в круглосуточном режиме с февраля. Это позволит пациентам получить консультацию и помощь ближе к дому», — пояснили чиновник.

Уточним, в настоящее время детей с травмами круглосуточно принимают в травмпункте Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи на Красном проспекте.

медицина