На левом берегу Новосибирска откроется первый круглосуточный детский травмпункт

Детский травмпункт в левобережье Новосибирска впервые в истории медучреждения будет работать круглосуточно. Об этом на оперативном совещании областного правительства сообщил глава минздрава НСО Ростислав Заблоцкий.
«Новый детский травмпункт на левом берегу города начнет работать в круглосуточном режиме с февраля. Это позволит пациентам получить консультацию и помощь ближе к дому», — пояснили чиновник.
Уточним, в настоящее время детей с травмами круглосуточно принимают в травмпункте Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи на Красном проспекте.