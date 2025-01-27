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26 трамваев большого класса закупят для Сормовской линии в Нижнем Новгороде

Всего за 2 года в Нижний Новгород поступит почти 100 новых трамваев.

Источник: Живем в Нижнем

26 трамваев большого класса закупят для маршрутов 6 и 7 Сормовской линии. Об этом представители Центра развития транспортных систем рассказали в социальных сетях.

Это будут большие трехсекционные трамваи «Минин», которые производят на российско-белорусском предприятии в Нижегородской области. Всего, по данным центра, за два года — до конца 2026 — для столицы Приволжья закупят почти 100 новых трамваев.

Ранее мы сообщали о том, что Нижегородская область могут приобрести у Белоруссии 300 элекробусов и трамваев.