Болезнь Альцгеймера сопровождается замедлением начала фазы быстрого сна

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Американские нейрофизиологи обнаружили, что развитие болезни Альцгеймера сопровождается появлением серьезных задержек в начале фазы быстрого сна, что ведет к усугублению проблем с консолидацией памяти и долгосрочным хранением воспоминаний. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).
«Замедленное начало фазы быстрого сна мешает нашему мозгу консолидировать воспоминания, а также это может способствовать росту концентрации кортизола, гормона стресса. В результате этого возникают дополнительные сбои в работе гиппокампа, ключевого отдела мозга, который связан с консолидацией и хранением долгосрочных воспоминаний», — пояснила доцент UCSF Лэн Юэ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за сном и состоянием мозга свыше ста пожилых людей со средним возрастом в 70 лет, состоявших на учете в неврологическом отделении одной из клиник Пекина. У половины из них была выявлена болезнь Альцгеймера, а еще у 30% — легкие формы когнитивных нарушений, которые обычно предваряют развитие данной формы деменции.
Ученые проследили за работой мозга этих пациентов и движением глаз во время сна при помощи электроэнцефалографов и других специализированных приборов, что позволило им впервые всесторонне изучить то, как развитие болезни Альцгеймера влияет на фазы быстрого и медленного сна. Эти замеры показали, что у пожилых людей с деменцией фаза медленного сна очень часто наступала неожиданно поздно, более чем через три часа после засыпания.
У пациентов с подобными нарушениями сна, как обнаружили Лэн Юэ и ее коллеги, наблюдались повышенные концентрации двух токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера — бета-амилоида и тау-белка. Их доли были на 16% и 29% выше аналогичных значений для добровольцев с нормальным циклом быстрого и медленного сна, тогда как концентрация полезной для мозга молекулы, пептида BDNF, у них была на 39% ниже, чем у здоровых добровольцев.
Подобные результаты наблюдений, по мнению нейрофизиологов, указывают на то, что нарушения в цикле сна можно использовать для диагностики болезни Альцгеймера, а также оценки скорости ее развития среди максимально широкого круга пациентов. Также исследователи планируют в ближайшее время проверить то, как борьба с нарушениями режима сна и лекарства, способствующие наступлению фазы быстрого сна, повлияют на когнитивные способности пациентов и скорость развития болезни Альцгеймера.
О быстром и медленном сне.
По текущим представлениям ученых, существует два типа сна — быстрый и медленный сон, постоянно сменяющие друг друга. Когда человек засыпает, он входит в фазу так называемого медленного сна, состояние максимального покоя, при наступлении которого организм восстанавливает силы, а мозг проводит своеобразную каталогизацию и упорядочивание воспоминаний.
Через некоторое время человек переключается в состояние быстрого сна. При его наступлении глаза начинают быстро двигаться хаотическим образом, мышцы переходят в «рабочий режим», однако при этом все тело цепенеет, что предотвращает непроизвольные движения и прочие действия, которые часто делает человек в состоянии медленного сна. Традиционно считается, что во время быстрого сна люди видят самые яркие сны.