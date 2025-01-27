Болезнь Альцгеймера сопровождается замедлением начала фазы быстрого сна

Ученые проследили за работой мозга этих пациентов и движением глаз во время сна при помощи электроэнцефалографов и других специализированных приборов, что позволило им впервые всесторонне изучить то, как развитие болезни Альцгеймера влияет на фазы быстрого и медленного сна. Эти замеры показали, что у пожилых людей с деменцией фаза медленного сна очень часто наступала неожиданно поздно, более чем через три часа после засыпания.