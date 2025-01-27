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В Алматы начали сносить крупный долгострой

Его строили с 2007 года, но так и не закончили.

АЛМАТЫ, 27 янв. — Sputnik. В Алматы приступили к сносу недостроенного многоуровневого паркинга, сообщили в городском акимате.

В сообщении отмечается, что в 2007 году на участке началось строительство 5-ярусного паркинга, а с конца 2009 года строительно-монтажные работы приостановлены на уровне 1−2 этажах.

«В 2015 году право временного землепользования было прекращено, после чего специалистами ТОО “Сейсмостройзащита” проведено обследование несущих и ограждающих конструкций объекта», — рассказали в акимате.

По результатам обследования рекомендовано произвести демонтаж существующих конструкций.

После в суд было подано исковое заявление о сносе незавершенного объекта, которое удовлетворили.

Демонтаж незавершенного объекта начат сегодня, 27 января.

В акимате напомнили, что в Алматы с начала 2023 года полностью или частично снесено 65 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN и другие.

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