В Алматы начали сносить крупный долгострой

АЛМАТЫ, 27 янв. — Sputnik. В Алматы приступили к сносу недостроенного многоуровневого паркинга, сообщили в городском акимате.
В сообщении отмечается, что в 2007 году на участке началось строительство 5-ярусного паркинга, а с конца 2009 года строительно-монтажные работы приостановлены на уровне 1−2 этажах.
«В 2015 году право временного землепользования было прекращено, после чего специалистами ТОО “Сейсмостройзащита” проведено обследование несущих и ограждающих конструкций объекта», — рассказали в акимате.
По результатам обследования рекомендовано произвести демонтаж существующих конструкций.
После в суд было подано исковое заявление о сносе незавершенного объекта, которое удовлетворили.
Демонтаж незавершенного объекта начат сегодня, 27 января.
В акимате напомнили, что в Алматы с начала 2023 года полностью или частично снесено 65 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы «Мечта», KHAN и другие.