На трассе Джубга — Сочи сняли ограничение, которое вводили из-за оползня

На трассе Джубга — Сочи открыли проезд, сообщается в телеграм-канале ФКУ «Черноморье».
На участке федеральной трассы А-147 (161 км +300 м) было ограничено движение по одной полосе. Днем 27 января здесь сошел оползень.
На месте работали пятеро дорожников, было задействовано четыре единицы техники.
На данный момент последствия схода оползня устранили, движение открыто.
Это тот самый участок, где в конце декабря прошлого года из-за сильных осадков был сель, который нанес значительный ущерб. Грязевые потоки повредили подпорную стену и повалили несколько деревьев. Оползни наблюдались в этом районе и в январе 2025 года.
Напомним, всего в Сочи в конце декабря зафиксировали 29 оползней, которые активизировались под воздействием непогоды. Жителей города-курорта, чьи частные дома оказались в зоне оползней, эвакуировали.