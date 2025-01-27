В Уфимском районе спасатели пришли на помощь рухнувшей в колодец собаке

Напомним, похожий случай произошел несколько недель назад в Уфе. 6 января в службу спасения позвонил курьер, доставлявший заказы на улице Чапаева. Курьер ехал с заказом по частному сектору и услышал жалобный и отчаянный скулеж собаки. Заглянул в двухметровый заброшенный колодец и увидел лежавшего на дне пса. Парень понял, что самостоятельно вызволить из плена дворнягу не сможет и позвонил в 112.