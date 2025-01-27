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В Уфимском районе спасатели пришли на помощь рухнувшей в колодец собаке

Под Уфой сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец собаку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 27 января, в Уфимском районе Башкирии спасатели пришли на помощь попавшей в беду собаке. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на улице Чапаева в поселке Нижегородка. Животное упало в колодец. Вызволять собаку поехали сотрудники МЧС.

К счастью, спасение прошло удачно, и животное сейчас в полном порядке.

Напомним, похожий случай произошел несколько недель назад в Уфе. 6 января в службу спасения позвонил курьер, доставлявший заказы на улице Чапаева. Курьер ехал с заказом по частному сектору и услышал жалобный и отчаянный скулеж собаки. Заглянул в двухметровый заброшенный колодец и увидел лежавшего на дне пса. Парень понял, что самостоятельно вызволить из плена дворнягу не сможет и позвонил в 112.

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