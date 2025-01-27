Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу

Документ разработал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В нем речь идет о случаях, когда военнообязанных призвали в армию, но по каким-то причинам не отправили туда. Законопроект предполагает, что их отправят в войска в ходе следующих призывных кампаний в течение одного года.