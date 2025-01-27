Правительство одобрило проект о новом порядке призыва на военную службу

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанного замечания», — говорится в документе.
Замечание правительства заключается в том, что наименование законопроекта не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу.
Документ разработал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В нем речь идет о случаях, когда военнообязанных призвали в армию, но по каким-то причинам не отправили туда. Законопроект предполагает, что их отправят в войска в ходе следующих призывных кампаний в течение одного года.
Кроме того, документ предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
Таким образом, законопроект позволит сократить количество должностных лиц, участвующих в призывной кампании, в том числе врачей-специалистов, которых привлекают для медицинского освидетельствования призывников, а также снизить потребность в обеспечении этих врачей медицинским оборудованием.