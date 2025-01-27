Борьбу с наледью усилили в Нижнем Новгороде из-за внезапной оттепели

Согласно прогнозам синоптиков, такая погода продержится в городе около недели. Представители департамента отметили, что главной трудностью этой зимы стали не снегопады, а частые температурные перепады, сопровождающиеся дождями. Такие условия провоцируют образование гололёда и скопление воды на дорогах. Для борьбы с этим городские службы задействовали весь доступный ресурс. Дороги и тротуары обрабатываются противогололёдными материалами, наледь убирается, а вода оперативно откачивается.