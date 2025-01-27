В Ростов эвакуировали мужчину, который впал в кому в Таиланде

В декабре во время путешествия в Паттайю ростовчанин впал в кому при загадочных обстоятельствах. Его нашли на улице без сознания, с множественными травмами. Пострадавшего увезли в местный госпиталь и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По одной из версий, ростовчанин выпал из окна, по другой — подвергся нападению.