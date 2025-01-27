В Ростов эвакуировали мужчину, который впал в кому в Таиланде

Ростовский программист Денис Михинев, впавший в кому в Таиланде, доставлен в Ростов. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили родственники мужчины.
В декабре во время путешествия в Паттайю ростовчанин впал в кому при загадочных обстоятельствах. Его нашли на улице без сознания, с множественными травмами. Пострадавшего увезли в местный госпиталь и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По одной из версий, ростовчанин выпал из окна, по другой — подвергся нападению.
Двоюродный брат пострадавшего вылетел в Таиланд, чтобы организовать эвакуацию Дениса Михинева в Россию. Транспортировку больного обеспечил Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова. Из Таиланда пациента доставили спецбортом в Россию, а потом на «скорой помощи» — в Ростов. В настоящее время он находится в городской больнице № 1 имени Семашко, в отделении неврологии.