Найден способ предсказывать рождение маловесного ребенка при планировании

Как пояснили в вузе, наличие у матери определенного сочетания генов предупреждает о высокой вероятности развития плода низкого роста. Как объяснил Чурносов, данные полиморфные локусы являются функционально значимыми и за счет этого могут быть вовлечены в процессы обмена фолиевой кислоты и модификацию внеклеточного матрикса, что имеет важное значение для формирования веса и роста у плода и новорожденного. «Нам первым в России удалось выявить комбинации генотипов, которые связаны с рождением ребенка с низким ростом, а исследованный нами полиморфизм позволяет с высокой степенью вероятности прогнозировать рождение маловесного младенца», — рассказал эксперт.