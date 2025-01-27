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98 домов остались без отопления в Красном Сулине из-за дефекта теплотрассы

Отключение отопления произошло в Красном Сулине, вернуть тепло должны к вечеру.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине из-за дефекта теплотрассы 98 многоквартирных домов временно остались без отопления. Об этом днем 27 января сообщили и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов и местные власти.

— Авария на коммуникациях произошла в районе улицы Центральной. Перебои с подачей тепла коснулись поселка ГРЭС. Восстановительные работы проводит бригада МУП «КГТ», — написал в Telegram Сергей Орлов.

В местной администрации уточнили, что отключение теплоснабжения связано с остановкой котлов после порыва трубы. Завершить ремонт обещают к 18 часам.

Известно, что ситуацию с отключением в Красном Сулине уже взяли на контроль в прокуратуре. Об этом рассказали в областном надзорном ведомстве.