Путин наградил белорусского ученого Орденом дружбы — создателя научной теории

В научной среде профессор Килин известен, прежде всего, за счет своих работ в сфере квантовой оптики и квантовой информатики. Белорусский физик создал теорию квантовых флуктуаций при нелинейно-оптических взаимодействиях. Но еще именно благодаря Килину в Беларуси открыли новую учебную специальность — «квантовые информационные системы».