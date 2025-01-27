Путин наградил белорусского ученого Орденом дружбы — создателя научной теории

Президент России Владимир Путин наградил Орденом дружбы белорусского ученого Сергея Килина, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, сообщается, что заведующего центром Института физики имени Степанова НАН Беларуси Сергея Килина российский лидер наградил за большой вклад в развитие научно-технического сотрудничества России и Беларуси.
Известно, что Килин родился в Гомеле в 1952 году, а в 1972 году окончил Белорусский государственный университет. Научную карьеру будущий доктор физико-математических наук начинал в Институте физики Академии наук БССР.
В 2009-м Килин стал членом-корреспондентом НАН Беларуси, а в 2014-м — академиком НАН по специальности «квантовая информатика». В 2019-м белорусский физик стал иностранным членом РАН.
В научной среде профессор Килин известен, прежде всего, за счет своих работ в сфере квантовой оптики и квантовой информатики. Белорусский физик создал теорию квантовых флуктуаций при нелинейно-оптических взаимодействиях. Но еще именно благодаря Килину в Беларуси открыли новую учебную специальность — «квантовые информационные системы».
Кроме того, Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским ученым 26 января, сказав о смелых идеях.