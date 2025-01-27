К Дню Победы в Омской области увеличат ежегодные выплаты омичам, пережившим ВОВ

Так, для вдов и вдовцов участников ВОВ, являющихся Героями Советского Союза или полными кавалерами ордена Славы, выплаты вырастут с 12 000 до 25 000 рублей. Вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной, ветеранов войны с Японией и Финляндией получат по 5 000 рублей. Ранее выплата для них составляла 3, 5 тысячи рублей.