К Дню Победы в Омской области увеличат ежегодные выплаты омичам, пережившим ВОВ

В Омской области в среднем вдвое будут увеличены ежегодные выплаты в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующий проект документа опубликован на портале правительства Омской области.
Так, для вдов и вдовцов участников ВОВ, являющихся Героями Советского Союза или полными кавалерами ордена Славы, выплаты вырастут с 12 000 до 25 000 рублей. Вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой Отечественной, ветеранов войны с Японией и Финляндией получат по 5 000 рублей. Ранее выплата для них составляла 3, 5 тысячи рублей.
Также изменения в части увеличения размера выплат к Дню победы коснутся бывших узников концлагерей, омичей, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда», тружеников тыла, сирот, потерявших во время Великой Отечественной войны как минимум одного из родителей, и других категорий омичей, переживших тяготы Второй мировой.