Проекты из МИФИ победили на фестивале «Студфест-2025»

Оба проекта получили поддержку технологического акселератора МИФИ и Росатома. «В МИФИ мы создаем возможность для студентов и ученых построить инновационный бизнес. Для этого в вузе при поддержке Росатома уже полтора года работает университетский технологический акселератор, в который отобраны и проходят программу 30 проектов в трех циклах. Лучшие команды привлекают финансирование от госкорпорации. Исключительная целеустремленность лидеров проектов и их способность исследовать новые сферы, такие как бизнес, привели к прекрасному результату. Кроме двух проектов, ставших победителями “Студфеста”, еще пять вошли в топ-50 отборочного этапа фестиваля», — рассказал ТАСС руководитель акселератора технологических проектов МИФИ и Росатома Семен Волчков.