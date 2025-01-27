Проекты из МИФИ победили на фестивале «Студфест-2025»

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Проекты, созданные сотрудниками и студентами НИЯУ МИФИ, стали победителя V Московского международного фестиваля студенческого предпринимательства «Студфест-2025».
Первое место получил проект «Приборы радиоизотопного контроля для нефтехимии и металлургии». Разработка, созданная по заказу корпорации «Северсталь», предназначена для контроля исправности металлургического оборудования с помощью гамма-излучения и призвана заместить аналогичную немецкую систему контроля. «Серебро» досталось малому инновационному предприятию «Стар», разрабатывающему плазменные двигатели для малых космических аппаратов, позволяющие спутникам маневрировать на орбите. В настоящее время созданные в МИФИ двигатели установлены уже на четырех выведенных на околоземную орбиту космических аппаратах, и после проведения испытаний они могут быть запущены в массовое производство.
Оба проекта получили поддержку технологического акселератора МИФИ и Росатома. «В МИФИ мы создаем возможность для студентов и ученых построить инновационный бизнес. Для этого в вузе при поддержке Росатома уже полтора года работает университетский технологический акселератор, в который отобраны и проходят программу 30 проектов в трех циклах. Лучшие команды привлекают финансирование от госкорпорации. Исключительная целеустремленность лидеров проектов и их способность исследовать новые сферы, такие как бизнес, привели к прекрасному результату. Кроме двух проектов, ставших победителями “Студфеста”, еще пять вошли в топ-50 отборочного этапа фестиваля», — рассказал ТАСС руководитель акселератора технологических проектов МИФИ и Росатома Семен Волчков.