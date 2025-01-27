Лекторы «Знания» рассказали о подвиге ленинградцев во времена блокады

Один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны, блокада Ленинграда, начался 8 сентября 1941 года. В этот день фашисты заняли Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезали Ленинград, являвшийся вторым городом СССР как по населению, так и по военному значению, от остальной страны с суши. В подготовленных в ставке Гитлера тезисах доклада «О блокаде Ленинграда» от 21 сентября отмечалось: «…б) сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разрушаем город, если возможно, артиллерией и авиацией… г) остатки “гарнизона крепости” останутся там на зиму. Весной мы проникаем в город… вывезем все, что осталось живое, в глубь России или возьмем в плен, сравняем Ленинград с землей и передадим район севернее Невы Финляндии».