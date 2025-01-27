Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением отопления в Красном Сулине

Ситуацию с аварийным отключением отопления в Красном Сулине взяли на контроль. Об этом днем 27 января сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Организована проверка. Контролируются вопросы соблюдения прав граждан и сроки возобновления подачи тепла. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — комментируют в надзорном ведомстве.
Напомним, сегодня 98 многоквартирных домов поселка ГРЭС Красного Сулина остались без отопления. Батареи вновь должны потеплеть к вечеру, к 18 часам обещают завершить ремонт и начать подключение потребителей.