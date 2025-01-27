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Путин почтил память павших в блокаде на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин приехал к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге в День 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Владимир Путин почтил память жертв и защитников блокадного Ленинграда, которые отстояли город в годы Великой Отечественной войны. До этого президент возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок».

У памятника на Пискаревском кладбище сегодня утром прошла торжественная церемония возложения цветков и венков, в которой принимали участие государственные деятели, в том числе глава Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На Пискаревском кладбище покоятся жертвы блокады Ленинграда и его защитники — здесь захоронено около полумиллиона человек.

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