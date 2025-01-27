Путин почтил память павших в блокаде на Пискаревском кладбище

Владимир Путин почтил память жертв и защитников блокадного Ленинграда, которые отстояли город в годы Великой Отечественной войны. До этого президент возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок».
У памятника на Пискаревском кладбище сегодня утром прошла торжественная церемония возложения цветков и венков, в которой принимали участие государственные деятели, в том числе глава Петербурга Александр Беглов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На Пискаревском кладбище покоятся жертвы блокады Ленинграда и его защитники — здесь захоронено около полумиллиона человек.