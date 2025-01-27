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В Ташкентской области после реконструкции открыт таможенный пункт пропуска «Навои» на границе с Казахстаном

Vaib.uz (Узбекистан. 27 января). С 27 января 2025 года в пилотном режиме начал работу реконструированный пограничный таможенный пост «Навои» (пункт пропуска «Зангиота»), расположенный в Ташкентском районе Ташкентской области. Об этом сообщает Таможенный комитет.

Обновленный таможенный пост оснащен просторными и светлыми залами с всеми необходимыми условиями для граждан, включая зоны ожидания и отдельные полосы движения для автобусов и легковых автомобилей, а также пассажиров.

На территории, прилегающей к посту, построена современная парковка, рассчитанная на более чем 500 легковых автомобилей и свыше 100 автобусов. Это позволит улучшить транспортную логистику и повысить удобство для пассажиров и перевозчиков.

Для удобства путешественников здесь также открыты рестораны быстрого питания и кафе, запущена прозрачная электронная система очереди для международных транспортных средств.

Что даст обновленный пункт пропуска?

Введение в эксплуатацию реконструированного таможенного поста «Навои» значительно повысит пропускную способность границы, уменьшит время ожидания на переходе и обеспечит комфортные условия для пассажиров и грузоперевозчиков.

Ожидается, что модернизация пункта пропуска положительно повлияет на развитие торгово-экономических связей между Узбекистаном и Казахстаном, а также станет важным шагом к совершенствованию инфраструктуры приграничного сотрудничества.

При этом в Таможенном комитете пока никак не комментируют слухи о возможном закрытии другого популярного пункта пропуска на границе с Казахстаном — «Черняевки» (Гишткуприк), которые активно обсуждаются в социальных сетях и среди перевозчиков.

таможня