В Ташкентской области после реконструкции открыт таможенный пункт пропуска «Навои» на границе с Казахстаном

Обновленный таможенный пост оснащен просторными и светлыми залами с всеми необходимыми условиями для граждан, включая зоны ожидания и отдельные полосы движения для автобусов и легковых автомобилей, а также пассажиров.
На территории, прилегающей к посту, построена современная парковка, рассчитанная на более чем 500 легковых автомобилей и свыше 100 автобусов. Это позволит улучшить транспортную логистику и повысить удобство для пассажиров и перевозчиков.
Для удобства путешественников здесь также открыты рестораны быстрого питания и кафе, запущена прозрачная электронная система очереди для международных транспортных средств.
Что даст обновленный пункт пропуска?
Введение в эксплуатацию реконструированного таможенного поста «Навои» значительно повысит пропускную способность границы, уменьшит время ожидания на переходе и обеспечит комфортные условия для пассажиров и грузоперевозчиков.
Ожидается, что модернизация пункта пропуска положительно повлияет на развитие торгово-экономических связей между Узбекистаном и Казахстаном, а также станет важным шагом к совершенствованию инфраструктуры приграничного сотрудничества.
При этом в Таможенном комитете пока никак не комментируют слухи о возможном закрытии другого популярного пункта пропуска на границе с Казахстаном — «Черняевки» (Гишткуприк), которые активно обсуждаются в социальных сетях и среди перевозчиков.