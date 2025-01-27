На 67-м году ушел из жизни башкирский певец Махмут Ибрагимов

Сегодня, 27 января, в Башкирии из-за болезни не стало певца Махмута Ибрагимова. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал советник главы Краснокамского района республики Комил Сиразетдинов.
Махмут Халитович родился 6 августа 1958 года. Около 40 лет он трудился заведующим Районного дворца культуры. Был отмечен множеством наград Министерства культуры Башкирии, региональной общественной организации «Союз женщин РБ “Ак калфак”, медалью Всемирного конгресса татар “За большие заслуги перед татарским народом”. В свое время получил диплом II открытого конкурса “Играй и пой, гармонь любимая”, является обладателем народной творческой премии “Алтын Урал” и дипломантом всероссийского фестиваля народного творчества “Сэлэт”.
— Для нас это большая потеря! Такого таланта и просто замечательного человека, актера, крутого друга терять! — написал Комил Сиразетдинов.
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