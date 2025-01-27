Митинг, посвященный Дню освобождения Ленинграда от блокады, состоялся в Иркутске

— Жили бедно, всегда было холодно и голодно. Спали одетыми, так как боялись ночных налетов. Нас часто поднимали, чтобы увести в бомбоубежище. Как-то раз не успели прийти туда, поэтому остались в наземном укрытии. Помню, как сидели на ступеньках, а снаружи слышался страшный грохот. В какой-то момент дверь сильно ударило взрывом. Я видела, как кругом все пылало огнем. Картины этой ночи остались в памяти навсегда, — рассказала Валентина.