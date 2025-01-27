Митинг, посвященный Дню освобождения Ленинграда от блокады, состоялся в Иркутске

В Иркутске 27 января 2025 прошел митинг, посвященный Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, мероприятие провели на площадке у мемориала «Вечный огонь».
— В 2025 исполнился 81 год со Дня освобождения. 872 дня. Больше ста тысяч авиабомб и 150 тысяч снарядов, сброшенных на город фашистами. Почти миллион погибших. 125 граммов хлеба в сутки. Эти цифры запечатлены в истории навсегда, — сказал мэр Руслан Болотов.
Валентина Заведеева, прошедшая блокаду, стала почетным гостем митинга. Она поделилась с присутствующими своей историей. Рассказала, как попала под бомбежку, как лежала в госпитале, о своей жизни в детском доме.
Валентина Иванова, прошедшая блокаду, стала почетным гостем митинга. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Жили бедно, всегда было холодно и голодно. Спали одетыми, так как боялись ночных налетов. Нас часто поднимали, чтобы увести в бомбоубежище. Как-то раз не успели прийти туда, поэтому остались в наземном укрытии. Помню, как сидели на ступеньках, а снаружи слышался страшный грохот. В какой-то момент дверь сильно ударило взрывом. Я видела, как кругом все пылало огнем. Картины этой ночи остались в памяти навсегда, — рассказала Валентина.
Она была четырехлетней малышкой, когда ее по «Дороге жизни» эвакуировали в Ярославскую область. В Иркутск перебралась по комсомольской путевке. Отметим, на сегодняшний день в Приангарье живет 67 блокадников, 23 из них — в Иркутске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область заняла второе место в Сибири по вводу жилья в 2024 году.