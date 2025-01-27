В Петербурге перекрыли улицы в центре, а пробки доросли до 8 баллов

В то же время пробки по городу выросли еще на балл, достигнув «восьмерки». Это на 4 балла больше обычного. Заторы переместились к центру города, но и на юге рассосалось еще не все. По-прежнему стоят Московское шоссе и Софийская улица, а также собрался затор на внешнем кольце КАД от Московского шоссе до съезда с вантового моста.