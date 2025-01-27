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В Петербурге перекрыли улицы в центре, а пробки доросли до 8 баллов

Загруженность дорог в Петербурге в четвертом часу дня 27 января выросла до 8 баллов. В центре перекрыли несколько улиц от площади Восстания до Смольного.

Источник: Фонтанка.ру

По данным «Яндекс. Пробок», в настоящее время закрыт проезд по Лиговскому проспекту от площади Восстания до улицы Некрасова, по Греческому проспекту, по улице Некрасова от Лиговского до Греческого. Закрыты Советские улицы от 4-й до 8-й включительно между Греческим и Суворовским проспектами, а также Суворовский от 8-й Советской до площади Пролетарской Диктатуры.

В то же время пробки по городу выросли еще на балл, достигнув «восьмерки». Это на 4 балла больше обычного. Заторы переместились к центру города, но и на юге рассосалось еще не все. По-прежнему стоят Московское шоссе и Софийская улица, а также собрался затор на внешнем кольце КАД от Московского шоссе до съезда с вантового моста.