В Петербурге перекрыли улицы в центре, а пробки доросли до 8 баллов

По данным «Яндекс. Пробок», в настоящее время закрыт проезд по Лиговскому проспекту от площади Восстания до улицы Некрасова, по Греческому проспекту, по улице Некрасова от Лиговского до Греческого. Закрыты Советские улицы от 4-й до 8-й включительно между Греческим и Суворовским проспектами, а также Суворовский от 8-й Советской до площади Пролетарской Диктатуры.
В то же время пробки по городу выросли еще на балл, достигнув «восьмерки». Это на 4 балла больше обычного. Заторы переместились к центру города, но и на юге рассосалось еще не все. По-прежнему стоят Московское шоссе и Софийская улица, а также собрался затор на внешнем кольце КАД от Московского шоссе до съезда с вантового моста.