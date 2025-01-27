«Люди без стыда и совести»: в Казани будут ловить и штрафовать «черных мусорщиков»

«Черные мусорщики», которые сваливают строительный и растительный мусор на площадках накопления ТКО и в сами баки, — это проблема, которая стоит не только перед регоператорами, но и перед всем городом. Как правило, мусор сбрасывают машины типа «газелек», и образуются новые свалки на контейнерных площадках и в поселках города Казани.