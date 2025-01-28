Кроссворд на 28 января 2025

Интересные факты о LEGO:
1. В конструкции минифигурок LEGO предусмотрено отверстие в голове, которое является элементом безопасности, позволяющим ребенку дышать, если игрушка случайно застрянет в дыхательных путях.
2. Элементы LEGO, несмотря на более чем 50-летнюю историю производства, сохраняют совместимость и легко соединяются между собой независимо от даты выпуска.
3. Еще с 2000-х годов стало очень популярно делать свои мультфильмы из деталей LEGO. Данное хобби называется Lego-анимация и наиболее распространенным методом создания таких фильмов является stop motion: нужно передвигать фигурки и фон LEGO и снимать по одному кадру.
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