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Кроссворд на 28 января 2025

28 января — Международный день LEGO. Для многих людей это не просто конструктор, а целая вселенная возможностей для творчества и развития. Предлагаем разгадать наш кроссоворд, чтобы немного отвлечься от дел и узнать для себя что-то новое.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о LEGO:

1. В конструкции минифигурок LEGO предусмотрено отверстие в голове, которое является элементом безопасности, позволяющим ребенку дышать, если игрушка случайно застрянет в дыхательных путях.

2. Элементы LEGO, несмотря на более чем 50-летнюю историю производства, сохраняют совместимость и легко соединяются между собой независимо от даты выпуска.

3. Еще с 2000-х годов стало очень популярно делать свои мультфильмы из деталей LEGO. Данное хобби называется Lego-анимация и наиболее распространенным методом создания таких фильмов является stop motion: нужно передвигать фигурки и фон LEGO и снимать по одному кадру.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.