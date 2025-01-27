Почти каждый десятый казахстанец будет больше платить за ОСМС

«Предлагается сделать взносы более соразмерными: если человек зарабатывает более миллиона тенге, он отчисляет не 2 процента, а около полутора процентов, тогда как при заработной плате в 500 тысяч тенге отчисляется полных 2 процента. В настоящее время, чем выше заработная плата, тем ниже ставка взноса в процентном соотношении. Министерство здравоохранения предлагает увеличить верхний предел отчислений. Сейчас он ограничен 10 минимальными заработными платами (МЗП). Предлагается увеличить его в 5 раз — до 50 МЗП. Эти изменения затронут население с заработной платой свыше 850 тысяч тенге, что составляет около 9 процентов от общего числа работающих по официальным данным», — добавила Альназарова.